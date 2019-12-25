Его дату в ближайшие дни определит руководство страны.

Россиянам пообещали масштабный парад Победы в 2020 году. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, парад состоится в этом году и будет грандиозным, масштабным.

Он будет соответствовать подвигу Красной армии, нашего народа, народов СССР. Валентина Матвенко, спикер Совета Федерации

Но точная дата проведения парада, по её словам, будет зависеть от ситуации с коронавирусом в России.

Матвиенко добавила, что дату в ближайшие дни определит руководство страны.

Ранее СМИ сообщали, что парад Победы в Москве решили перенести.