Россиянам пообещали масштабный парад Победы в 2020 году. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По её словам, парад состоится в этом году и будет грандиозным, масштабным.
Он будет соответствовать подвигу Красной армии, нашего народа, народов СССР.
Валентина Матвенко, спикер Совета Федерации
Но точная дата проведения парада, по её словам, будет зависеть от ситуации с коронавирусом в России.
Матвиенко добавила, что дату в ближайшие дни определит руководство страны.
Ранее СМИ сообщали, что парад Победы в Москве решили перенести.
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