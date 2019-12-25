В Ленобласти арестован водитель, наехавший на сотрудника ДПС

В воскресенье, 6 сентября, в Лужском районе на одной из дорог произошел инцидент, в результате которого пострадал инспектор ДПС. Ленобласти водитель отказался предъявлять сотруднику документы, и наехал на него, задев кузовом. Об этом сообщила пресс-служба СК.
В результате инспектор упал и получил травмы. Виновник происшествия оперативно скрылся.
Следственным комитетом Луги было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Удалось установить, что мужчина уже привлекался к ответственности в связи в аналогичным и другими преступлениями – в том числе, он был уличен в кражах и угонах с участием несовершеннолетнего.
Ранее мы рассказали о том, что житель Гатчинского района изнасиловал несовершеннолетнюю в поле.
Фото: Piter.TV
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