В Ленобласти Mustang со следами поддельного VIN забрали после дрифта

VIN вызвал вопросы после уличного дрифта.

В поселке Мга сотрудники Госавтоинспекции задержали 26-летнего водителя Mustang после сообщений очевидцев о дрифте на перекрестке. Граждане направили записи с камер, что позволило оперативно установить нарушителя.

При осмотре автомобиля выявили признаки подделки VIN-номера. Машину мощностью более 300 л. с. направили на спецстоянку для технической экспертизы. Водителя доставили в ОМВД по Кировскому району Ленинградской области.

В отношении мужчины составили административный протокол по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ.

Фото: ГИБДД