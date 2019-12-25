В Ленобласти водитель "Газели" погиб, съехав в Ново-Свирский канал

Спасатели подняли автомобиль на берег и извлекли из него тело погибшего.

В ночь на 26 апреля в поселке Свирица в Волховском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы по 47-му региону.

Водитель "Газели" по неустановленным причинам съехал в Ново-Свирский канал. В результате мужчина погиб на месте происшествия.

Спасатели подняли автомобиль на берег и извлекли из него тело погибшего. Труп передали сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы писали, что в ДТП на "Коле" погиб годовалый ребенок, троих увезли в больницу.

Фото: Instagram / ass.leningrad.oblast