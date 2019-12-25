В ДТП на "Коле" погиб годовалый ребенок, троих увезли в больницу

Из-за аварии образовалась пробка в обе стороны.

Вечером 25 апреля на автодороге "Кола" в Кировском районе Ленобласти произошло страшное ДТП. В районе поселка Дусьево около 19:05 столкнулись два автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

В результате ДТП два человека оказались зажаты, их вызволяли из железного плена спасатели. По предварительной информации, в аварии погиб ребенок возрастом 1 год 11 месяцев. Троих взрослых, в том числе с тяжелыми травмами, доставили в больницу Кировска.

На месте аварии образовались пробки в обе стороны. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", в направлении Петербурга затор оказался длиной около 6 км.

Ранее мы писали, что в Петербурге под закрытым "мостом глупости" застряла очередная жертва.

Фото: Piter.TV