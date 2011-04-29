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В Ленобласти Центр занятости модернизируют к 2024 году
Сегодня, 22:07
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В Ленобласти Центр занятости модернизируют к 2024 году

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Большая часть услуг будет предоставляться в электронном виде.

Стало известно, что в Ленинградской области к 2024 году модернизируют четыре Центра занятости. Первый в программе станет центр в Гатчине. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе администрации области.

В рамках нацпроекта "Демография" центры станут государственными кадровыми агентствами, работающими по принципам бережливого производства. Можно будет получить услуги комплексно в зависимости от ситуации. Большая часть будет предоставляться в электронном виде. Следующий на очереди центр находится в Тосно. 

За год число безработных в Петербурге сократилось в четыре раза. Сегодня в городе проживают 25 тысяч безработных.

Фото: пресс-слжуба администрации Ленобласти 

Теги: гатчина, ленобласть, модернизация, тосно, центр занятости
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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examdes
Сегодня 22:39

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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