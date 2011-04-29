В Ленобласти Центр занятости модернизируют к 2024 году

Большая часть услуг будет предоставляться в электронном виде.

Стало известно, что в Ленинградской области к 2024 году модернизируют четыре Центра занятости. Первый в программе станет центр в Гатчине. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе администрации области.

В рамках нацпроекта "Демография" центры станут государственными кадровыми агентствами, работающими по принципам бережливого производства. Можно будет получить услуги комплексно в зависимости от ситуации. Большая часть будет предоставляться в электронном виде. Следующий на очереди центр находится в Тосно.

За год число безработных в Петербурге сократилось в четыре раза. Сегодня в городе проживают 25 тысяч безработных.

Фото: пресс-слжуба администрации Ленобласти