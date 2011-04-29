В Ленобласти Центр занятости модернизируют к 2024 году

Стало известно, что в Ленинградской области к 2024 году модернизируют четыре Центра занятости. Первый в программе станет центр в Гатчине. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе администрации области.
В рамках нацпроекта "Демография" центры станут государственными кадровыми агентствами, работающими по принципам бережливого производства. Можно будет получить услуги комплексно в зависимости от ситуации. Большая часть будет предоставляться в электронном виде. Следующий на очереди центр находится в Тосно.
За год число безработных в Петербурге сократилось в четыре раза. Сегодня в городе проживают 25 тысяч безработных.
Фото: пресс-слжуба администрации Ленобласти
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.