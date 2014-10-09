За год число безработных в Петербурге сократилось в четыре раза

Сегодня в городе проживают 25 тысяч безработных.

Центр занятости населения Петербурга в онлайн-формате провел традиционную осеннюю общегородскую ярмарку вакансий. Более 150 работодателей представили 3 500 рабочих мест. На вакансии откликнулись 14 000 посетителей. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

За год число безработных уменьшилось в четыре раза – со 109 тысяч до 25 тысяч человек. Еще в январе этого года безработными числились более 90 тысяч человек. В Петербурге зафиксирован самый низкий уровень безработицы по стране.

Также в городе выросло количество вакансий по сравнению с октябрем прошлого года. Сегодня в базе Службы занятости размещено 50 тысяч вакансий. Нехватка сотрудников наблюдается в строительной сфере, в сфере недвижимости, производственной отрасли, а также в сферы гостеприимства.

Ранее эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке в Петербурге.

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