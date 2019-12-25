В Петербурге зафиксирован самый низкий уровень безработицы по стране

В городе проживают 25 тысяч безработных.

В Петербурге проживают 25 тысяч безработных – 2,1% от трудоспособного населения города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. В прошлом году безработными были более 100 тысяч человек.

Уровень же бедности в городе достигает 6,1%. Власти намерены и дальше снижать показатель. Комитет по социальной политике подготовил проект "дорожной карты", который направлен на повышение доходов малоимущих петербуржцев. Прежде всего, речь идет о создании рабочих мест и оказании мер социальной поддержки.

Так. к примеру, в Петербурге нашли вакансию для пенсионеров с зарплатой 145 тысяч рублей.

Фото: pexels.com