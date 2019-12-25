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В Ленобласти COVID-19 заразились еще 72 человека
Сегодня, 10:37
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fvbykov

В Ленобласти COVID-19 заразились еще 72 человека

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Количество заболевших в регионе выросло до 1913.

По данным на утро 5 мая, в Ленинградской области зафиксировано 72 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Количество заболевших в регионе выросло до 1913. В Петербурге выявлено 525 новых случаев.

В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что за последние сутки в 47 регионе было зафиксировано 48 случаев выписки пациентов с коронавирусом и один смертельный случай. 

По данным на 16 мая, в России выявлено 9 200 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах страны. 

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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