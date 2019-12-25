В Ленобласти COVID-19 заразились ещё 50 человек

Также за сутки скончались два пациента.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки коронавирус обнаружен ещё у 50 жителей Ленобласти. При этом по выздоровлению выписаны 10 пациентов, скончались двое. В Петербурге также 217 новых случаев заражения.

Из-за спада заболеваемости в регионе губернатор Александр Дрозденко разрешил открытие ТЦ "Мега" при строгом соблюдении санитарных норм. Одобрены и другие послабления: работа салонов красоты, музеев, некоторых кафе.

Ранее мы сообщили, что Роспотребнадзор предписал губернатору не открывать "Меги" в Ленобласти.

Фото: Piter.tv