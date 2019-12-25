Ковид-ограничения смягчили в Петербурге с 25 апреля

Губернатор Петербурга внес изменения в антиковидное постановление правительства №121.

Часть ограничений будет снята с понедельника, 25 апреля. С этого дня разрешается проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в караоке, барах, ресторанах. Также возобновляется работа танцполов.

Билеты на культурные, зрелищно-развлекательные и спортивные мероприятия можно продавать без указания конкретного места. Губернатор одобрил индивидуальное посещение музеев и выставок, а также групповые экскурсии более 20 человек.

Также можно проводить мероприятия на речных трамвайчиках.

Мероприятия численность более 300 человек нужно согласовывать с комитетом по культуре. Они могут проводиться на любых площадках, в том числе и на открытом воздухе. Сейчас такая возможность есть только на площадках театров, цирков, кинотеатров и концертных залов.

Все остальные ограничения продлеваются до 15 мая.

Фото: Piter.tv