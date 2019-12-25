В Ленобласти 92-летней женщине присвоили статус блокадницы после вмешательства прокуратуры

Ведомство подтвердило, что в период с 8 сентября 1941 года по 28 марта 1942 года заявительница проживала в Ленинграде, а затем была эвакуирована.

Пожилую жительницу Соснового Бора наградили знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Это произошло после вмешательства прокуратуры Ленинградской области.

В администрацию Ломоносовского района обратилась 92-летняя женщина. Она просила присвоить ей статус жителя блокадного Ленинграда, но получила отказ, поскольку не смогла подтвердить факт проживания в городе на Неве в военные годы.

Прокуратура Ленинградской области провела проверку исполнения законодательства о ветеранах. Ведомство подтвердило, что в период с 8 сентября 1941 года по 28 марта 1942 года заявительница проживала в Ленинграде, а затем была эвакуирована.

Чтобы устранить нарушения, прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил требования надзорного ведомства. Администрация Ломоносовского района выдала 92-летней пенсионерке знак "Жителю блокадного Ленинграда".

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Фото: Прокуратура Ленобласти