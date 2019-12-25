В Ленобласти 55 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов

В 2020 году средние баллы по ЕГЭ оказались выше прошлогодних.

В Ленинградской области подвели предварительные результаты ЕГЭ. В первой статистике не учли лишь резервные дни. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Экзамены в этому году сдавали 13 751 человек, из них 7% – выпускники прошлых лет. В регионе 55 человек смогли получить за экзамены высшую оценку – 100 баллов. В том числе четыре выпускника получили 100 баллов за экзамен по химии.

В 2020 году средние баллы по ЕГЭ оказались выше прошлогодних. По русскому языку в среднем получили 74,6 балла, по математике — 59,48, по обществознанию — 62,45, по географии — 65,75, литературе – 68,76, по информатике — 66,24, по физике — 58,41.

В Петербурге более 600 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ.

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