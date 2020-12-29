В Ленобласти 4 января ожидается до -6 градусов мороза

На дорогах ожидается гололедица.

Опубликован прогноз погоды в Ленинградской области на предстоящий понедельник. Информацию приводят в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник, 4 января, в 47 регионе ожидается облачная погода с прояснениями – местами возможен небольшой снег. Ночью ветер – переменный, 1-4 метров в секунду, днем ветер сменит направление на северо-восточный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха в течение суток составит -1...-6 градусов. На дорогах ожидается гололедица, атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы представили прогноз погоды на 4 января в Петербурге.

Фото: Piter.tv