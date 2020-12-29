Атмосферное давление будет повышаться.

Петербург встретит понедельник с гололедицей и погодой без осадков. Такой вывод можно сделать из последнего прогноза погоды, который представили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на данные Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 4 января в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ночью ветер – переменный, 1-4 метров в секунду, днем направление сменится на северо-восточное, 2-7 метров в секунду. Температуре воздуха в течение дня будет колебаться от -2 до -4 градусов мороза. На дорогах ожидается гололедица, а атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы сообщали, что Северная столица оказалась в центре циклона "Кира".

Фото: Piter.tv