Петербург оказался в центре циклона "Кира"

В городе пройдет мокрый снег с дождем, возможно образование гололеда.

В субботу, 2 января, Петербург окажется в центральной части циклона, названного немецкими синоптиками "Кира". В такой ситуации в городе ожидается облачная погода, пройдет мокрый снег с дождем, возможно налипание снега на провода и деревья. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха в этот день составит +1…+3 градусов. В Ленобласти ожидается -2…+3. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее мы писали, что Петербург лидирует в списке направлений для внутреннего туризма в России.

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