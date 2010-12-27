В Ленобласти 4 декабря ожидается снегопад

Снегопад продолжит идти и 5-6 декабря.

В Ленинградской области 4 декабря ожидаются осадки, налипание мокрого снега и гололед. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону со ссылкой на Северо-Западный УГМС.

Из-за такой погоды и обильного снега на дорогах области может образоваться накат. Снегопад продолжит идти и 5-6 декабря, к этому добавится и сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-18 метров в секунду.

Спасатели просят местных жителей избегать деревьев, шатких конструкций и зданий, ЛЭП. За рулём автомобиля водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Петербург попал в теплый сектор атлантического циклона.

Фото: Piter.tv