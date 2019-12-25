В Ленобласти 27 февраля ожидается похолодание

Ожидаются порывы ветра.

В воскресенье, 27 февраля, в Ленобласти ожидается похолодание до -12 градусов. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В регионе не будет сильного ветра в воскресенье, как и существенных осадков. Ночью температура воздуха составит от -7 до -9 градусов, местами столбик термометра опустится до -12 градусов. Днем должно потеплеть до +1 градуса.

На дорогах будет гололедица. Автомобилистов и пешеходов просят быть осторожными.

Ранее мы сообщали, что Ленобласть собрала 50 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

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