В Ленобласти 15 мая пройдет прямая линия с Дрозденко

В понедельник, 15 мая, пройдет прямая линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Трансляция начнется в 16:00. Любой житель региона сможет задать вопросы главе Ленобласти по телефону. Для этого нужно позвонить по номеру 006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, звонок со стационарного телефона бесплатный) или по номеру+7(81361)315-01 (стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи).
По видеоконференцсвязи к трансляции будут подключены главы администраций муниципальных образований области.
Пресс-служба администрации Ленобласти
Посмотреть прямую линию можно на ЛенТВ24. Она закончится в 17:00.
Ранее на Piter.tv: в Ленобласти планируют открыть три военных музея.
Фото: Правительство Ленобласти
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