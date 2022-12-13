В Ленобласти 15 мая пройдет прямая линия с Дрозденко

Трансляция начнется в 16:00.

В понедельник, 15 мая, пройдет прямая линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Трансляция начнется в 16:00. Любой житель региона сможет задать вопросы главе Ленобласти по телефону. Для этого нужно позвонить по номеру 006 (набирается со стационарного телефона, расположенного в Ленинградской области, звонок со стационарного телефона бесплатный) или по номеру+7(81361)315-01 (стоимость определяется по тарифу, установленному оператором связи).

По видеоконференцсвязи к трансляции будут подключены главы администраций муниципальных образований области. Пресс-служба администрации Ленобласти

Посмотреть прямую линию можно на ЛенТВ24. Она закончится в 17:00.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти планируют открыть три военных музея.

Фото: Правительство Ленобласти