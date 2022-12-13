Они появятся в регионе в 2024 году.

В Ленобласти планируют открыть три военных музея к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Александр Дрозденко рассказал, что в Сомино откроется "Музей тыла". В Новой Ладоге появится "Музей Ладожской флотилии". Еще один музей откроют в Невской Дубровке.

На заседании Оргкомитета по подготовке и проведению празднования памятной даты глава Ленобласти отметил, что культурные пространства откроются в 2024 году.

Ранее на Piter.tv: до 31 мая продлили выставку "Площадь Островского".

Фото: Piter.tv