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В Ленобласти планируют открыть три военных музея
Сегодня, 14:56
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В Ленобласти планируют открыть три военных музея

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Они появятся в регионе в 2024 году.

В Ленобласти планируют открыть три военных музея к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.  

Губернатор Александр Дрозденко рассказал, что в Сомино откроется "Музей тыла". В  Новой Ладоге появится "Музей Ладожской флотилии". Еще один музей откроют в Невской Дубровке.

На заседании Оргкомитета по подготовке и проведению празднования памятной даты  глава Ленобласти отметил, что культурные пространства откроются в 2024 году. 

Ранее на Piter.tv: до 31 мая продлили выставку "Площадь Островского".

Фото:  Piter.tv

Теги: блокада ленинграда, военные музеи, дрозденко, история, культура, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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