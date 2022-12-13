До 31 мая продлили выставку "Площадь Островского"

В экспозицию вошла инсталляция по мотивам произведений драматурга.

Выставку "Площадь Островского" продлили до 31 мая. Увидеть уникальную экспозицию можно в Театральной библиотеке. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Посетителям предлагают познакомиться с редкими рукописными экземплярами пьес драматурга, документами и письмами. Выставка приурочена к 200-летию со дня рождения драматурга Александра Островского.

В экспозицию вошла инсталляция по мотивам произведений автора. Ее создал художник Александринского театра Михаил Платонов.

Добавим, что выставка находится на улице Зодчего Росси, 2. Вход свободный.

Ранее на Piter.tv: в галерее "Anna Nova" с 24 марта по 28 мая проходит выставка "Парк Вольный. Терминал Жуковский".

Фото: Piter.tv