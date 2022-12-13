Корреспондент Piter.TV поговорил с арт-директором Полиной Слепенковой об эксперименте по созданию экспозиции без физического присутствия авторов

В галерее "Anna Nova" с 24 марта по 28 мая проходит выставка "Парк Вольный. Терминал Жуковский" Ани и Виталика Черепановых.

Экспозиция состоит из архивных работ и иммерсионных видеоинсталляций, созданных на основе записей с городских камер безопасности. Исследуя феномен повсеместного наблюдения, художники осмысляют возможные способы взаимодействия в эпоху дистанционного общения. Так, в начале выставки нас встречает кукла в оранжевой куртке. Она является охранником, который предваряет вход в пространство художников.

Художники называют этих персонажей, диджитал-отшельниками или профессора- десантники. Нашу куклу зовут профессор Жуковский, как и одноименная улица, на которой находится галерея. То есть это некие персонажи, которые являются передатчиками информации. Вообще когда мы говорим о цифровой информации, диджитал хранилище, и о том, как сделать ее материальной, особенно в художественном плане, появляется персонаж, который начинает транслировать это здесь и сейчас в пространстве в виде куклы. Полина Слепенкова, арт-директор галереи "Anna Nova"

Весь эксперимент основывается на оторванности от реальности. Художники представляют дигитальное искусство в материальном виде, который несет в себе несколько смыслов. Первый слой связан с моментом хранения и архивации произведений искусства, которые пока не могут предстать перед зрителями, и находятся в подвешенном состоянии.

Это временное хранилища для работ, которые непонятно, куда денутся и что с ними станется. Когда художники как бы потеряли почву под ногами, потеряв свои мастерские, во время перемещения в пространстве. И тогда галерея берет на себя функцию терминала, как пристанище для работ, как в аэропорте. Когда ты скидываешь вещи, и они временно хранятся здесь, а когда ты прилетаешь на точку и принимаешь их обратно. Это и называется терминал для временного хранения и перемещения предметов из точки А в точку Б. Полина Слепенкова, арт-директор галереи "Anna Nova"

Переход от первого слоя смысла ко второму, осуществляется через значение слова "хранилище", которое одновременно несет в себе не только функции сохранить, но и охранять. И эта тема становится уже более социальной. Слежка пронизывает все слои общества и личного пространства, как большой брат. Эту проблему художники заметили и обыграли раньше в своем проекте "Театр под камерами", за которую получили премию "Инновация" в 2019 году за номинацию "новая генерация".

Это очень живой перформативный эксперимент. Художники пришли из области стрит-арта, когда ты ночью ходишь по городу, и ищешь возможность, чтобы не попасть под разные контролируемые камеры. И они думали, как можно этого избежать, и одна из идей была, взятие ситуации под собственный контроль. И действительно они начали изучать охранные системы города и поняли, что все камеры находятся в открытом доступе. То есть можно зайти на ресурс той кампании, которая устанавливала в городе камеры и заодно следить за тем, что происходит на улицах. Узнать где камеры есть, где их нет, и как это можно обыграть. И сделать это не такими страшным, а более контролируемым, то, что подвластно тебе, а не когда за тобой следят и ты ничего не можешь с этим сделать. Полина Слепенкова, арт-директор галереи "Anna Nova"

Момент наблюдения и контроля максимально проявлен на первом этаже в видеоинсталляциях "Around Nizhny Tagil", где происходит переигрывание понятий и романтизация окружающей действительности. В центре не случайно находится шест, который приглашает зрителей понаблюдать за городом на 360 градусов.

Ребята начинают следить за своим собственным городом, Нижним Тагилом, который они покинули. Он представляется скорее чем-то родным и безопасным, по сравнению с тем, где они сейчас, в такой не контролируемой реальности. И обращаясь как раз к своему городу они там находят какую-то опору, поэтому в центре инсталляции "Around Nizhny Tagil" стоит пилон, вокруг которого можно крутиться и одновременно с камерами наблюдать за происходящим в городе. То есть для них это как раз некая опора, которая удерживает их как перила, в шатких реалиях. Полина Слепенкова, арт-директор галереи "Anna Nova"

На втором этаже распложена инсталляция в преддверии кульминации "Зала ожидания", где можно понаблюдать за тем, что происходит в галерее, в том числе и на третьим этажом, куда обычно доступ закрыт. Там расположены около 100 архивных работ Ани и Виталика Черепановых, которые ждут своего часа и решения их дальнейшего пути перемещения из терминала хранилища. Также здесь расположена еще одна видеоинсталляция "Охранник в парке", где представлена запись с камер видеонаблюдения в Сокольниках, на которой запечатлён сторож.

Этот персонаж появляется в роли охранника, который ходит, гуляет по новогодней аллее и его основная функция —контролировать парк, надзирать за порядками. И тут ребята совершенно случайно наблюдают за этим охранником, как он просто начинает ходить и пританцовывать, делать какие-то па. И в результате исчезает в глубине светящегося тоннеля. Момент переворота происходит, когда мы начинаем следить за ним и сами берем на себя функцию надзирателя. Художники бескомпромиссно входят в момент переигрывания ролей, когда вдруг мы сами берем и становимся надзирательным органом. При этом при всем они всегда это делают с юмором. Всегда присутствует момент самоиронии и само игры, когда охранник не надзирает, а гуляет по этой аллее в Сокольниках и танцует. Полина Слепенкова, арт-директор галереи "Anna Nova"

Идея выставки заключается в том, что зритель волен интерпретировать увиденное под своим углом зрения. Все инсталляции иммерсионные: есть возможность повзаимодействовать с куклой, покружиться на шесте и создать собственный танец в центре Нижнего Тагила, понаблюдать за гостями выставки и работы в галерее в целом. Это вовлеченность, которая не нарушает каких-то границ, здесь уместно следить и во все погружаться.

Материал подготовила Анастасия Косичкина, Piter.TV

Фото: Piter.TV