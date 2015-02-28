  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти 15 июля ожидаются грозы и кратковременные дожди
Сегодня, 17:28
92
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 15 июля ожидаются грозы и кратковременные дожди

0 0

Температура воздуха составит +21...+26 градусов.

В Ленобласти 15 июля пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

Отмечается, что в понедельник будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Днем на востоке в отдельных районах Ленобласти прогремят грозы.

Ветер ночью ожидается слабый, днем – западных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха составит +21...+26 градусов. Атмосферное давление слабо повысится.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге 14 июля тепло. Сегодня погоду в городе формирует атмосферный фронт, приближающийся с юго-запада.

Фото: Piter.TV

Теги: дожди, погода в июле, погода в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии