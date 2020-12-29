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В Ленобласти 13 января будет мороз и метель
Сегодня, 16:55
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himif

В Ленобласти 13 января будет мороз и метель

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В некоторых районах похолодает до -28 градусов.

Среда, 13 января, выдастся для Ленобласти морозной и снежной. По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в большинстве районов ожидается умеренный снег, слабая метель и поземок, а также гололедица.

В некоторых восточных районах области похолодает до -25...-28 градусов, в остальных ожидается разброс температуры от -6 и -11 до -22 градусов. Юго-восточный и восточный ветер подует со скоростью 8-13 м/с ночью и 6-11 м/с днем, атмосферное давление будет слабо повышаться.

В "Велесе" просят помочь лосятам фруктами, ветками и бинтами.

Фото: pixabay; пресс-служба МЧС

Теги: метель, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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