В "Велесе" просят помочь лосятам фруктами, ветками и бинтами

Сотрудники РКЦ поделились полным списком нужд.

В реабилитационном центре диких животных "Велес" в очередной раз попросили петербуржцев и жителей Ленобласти о помощи. Сотрудники РКЦ в соцсетях просят привезти необходимые продукты и вещи для лосят-сирот.

Малышам нужны крупные яблоки, бананы, сушеный шиповник, осиновая кора, веточный корм и, в том числе, банные веники. Кроме того, в центре не хватает электронных термометров, шприцев и удлинительных магистралей к шприцевому дозатору, эластичных бинтов для животных. Помощь можно привезти прямо в центр в поселок Рапполово Всеволожского района Ленобласти или передать с волонтерами.

Ранее мы писали, что ростовские полицейские нашли украденного из заказника верблюжонка.

Фото: РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным / "ВКонтакте"