Детеныш верблюда вернулся в заказник "Горненский".

Ростовские полицейские нашли украденного из заказника верблюжонка. Об этом журналистам рассказала официальный представитель полиции Ирина Волк. Она отметила, что представители уголовного розыска в отделе "Красносулинский" вместе с коллегами из Пролетарского задержали подозреваемого в экзотического животного.

Работники государственного природного заказника "Горненский" искренне поблагодарили сотрудников полиции за проделанную работу Ирина Волк, официальный представитель МВД

Напомним, что заявление о пропаже верблюжонка поступило в МВД в апреле 2020 года. Детеныш пропал из государственного природного заказника "Горненский". На момент похищения животному было всего шесть дней. По факту полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

Предполагаемым преступником оказался 30-летний житель Усть-Донецкого района. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Мужчина рассказал полиции, что продал верблюжонка местному бизнесмену, который ничего не знал о похищении. По указанному адресу правоохранительные органы нашли пропавшее животное. Сейчас верблюжонок возвращен в заказник.

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Видео: МВД России

