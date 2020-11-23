Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В России у крупного поставщика изъяли более тонны наркотиков. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Известно, что следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту создания ОПГ. Руководителями считаются четыре подозреваемых, ещё 14 проходят по делу как участники. Их обвиняют в производстве синтетических наркотиков в Подмосковье и Ивановской области.

В изъятой у них тонне наркотиков были синтетические, а также прекурсоры и химические вещества. Также оперативники обнаружили лабораторное оборудование.

Подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее на Ладожском вокзале поймали пассажира с героином в сумке и метамфетамином в кармане.

Видео: Youtube/МВД МЕДИА