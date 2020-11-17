На Ладожском вокзале поймали пассажира с героином в сумке и метамфетамином в кармане

Мужчина собирался продать наркотики в Череповце, куда уже взял билет.

На Ладожском вокзале Петербурга полиция пресекла перевозку героина. Как рассказали в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте, 40-летний злоумышленник приехал из Удмуртской республики, нашел наркотики в тайниках в Ленобласти и собирался уехать в Череповец, чтобы сбыть запрещенное вещество.

Мужчину задержали при отработке пассажиропотока на вокзале, в ходе личного досмотра в сумке пассажира и кармане его брюк нашли три свертка с порошком бело-серого цвета. Экспертиза установила, в пакетиках был героин общей массой более 0,5 килограмма и метамфетамин массой 0,29 г. Выяснилось, что ранее безработный мужчина привлекался к уголовной ответственности по аналогичным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков, мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Злоумышленника заключили под стражу.

Ранее мы рассказывали, что неадекват пугал прохожих учебной гранатой на улице Крыленко.

Видео: пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте