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Неадекват пугал прохожих учебной гранатой на улице Крыленко
Сегодня, 13:41
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himif

Неадекват пугал прохожих учебной гранатой на улице Крыленко

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Пьяного мужчину доставили в полицию.

Незадолго до полуночи в пятницу, 13 ноября, бойцы Росгвардии получили сообщение о неадеквате, пугающем прохожих на улице Крыленко в Невском районе Петербурга. Как сообщили в пресс-службе УВО, на место сразу же выехали сотрудники вневедомственной охраныю

Как выяснилось, неизвестный пьяный мужчина неадекватно себя вел, напрягая местных жителей, и вдобавок держал в руках похожий на гранату предмет. Злоумышленника задержали, к бойцам присоединились взрывотехники ОМОН, которые взялись обследовать потенциальное оружие пьяницы. Оказалось, что в руках у мужчины была неопасная учебная граната. Задержанного передали полицейским.

В Петербурге осудят мужчину, подстрелившего голубя и соседское окно.

Фото: Piter.TV

Теги: неадекват, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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