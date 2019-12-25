В Петербурге осудят мужчину, подстрелившего голубя и соседское окно

Хулиган беспричинно стрелял из окна коммуналки.

В Петербурге осудят местного жителя, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчина устроил стрельбу из окна коммунальной квартиры на улице Чапаева.

Выяснилось, что мужчина многократно стрелял из хранившегося дома оружия, высунувшись в окно кухни. В результате этого стрелок сбил пулей пролетавшего мимо голубя и повредил окно комнаты своей соседки. Женщина оценила ущерб в пять тысяч рублей.

Уголовное дело стрелка рассмотрит Петроградский районный суд.

Ранее мы писали, что петербуржец нашел в строительном мусоре ящик с патронами.

Фото: pixabay