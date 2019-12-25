Петербуржец нашел в строительном мусоре ящик с патронами

Мужчина добровольно сдал находку Росгвардии.

В четверг, 20 августа, к росгвардейцам обратился житель Фрунзенского района Петербурга. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина принес бойцам жестяной ящик с боеприпасами.

Как выяснилось, патронную тару петербуржец нашел при разборе цехов от строительного мусора по месту работы. В ящике оказался 271 патрон, пригодный для стрельбы. Мужчина отказался от денежного вознаграждения за возвращение опасной находки, патроны передали районному УМВД для последующего уничтожения.

Напоминаем, что согласно действующему законодательству, граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной ответственности, а за сдачу незарегистрированного оружия, они имеют право на получение денежной компенсации в размере до 6 тысяч рублей за единицу. напомнили в Росгвардии

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО