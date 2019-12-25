В Кировском районе Ленобласти обнаружили снаряд времен ВОВ

Авиационная бомба и 3 других боеприпаса, найденных ранее, были уничтожены.

Во вторник, 18 августа, в поселке Молодцово Кировского района была найдена авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Как было установлено, находка представляла собой бомбу ФАБ-250 1589 в длину и 285 миллиметров диаметром. Ее вес составлял приблизительно 250 килограммов. В военные годы снаряд использовали для поражения военно-промышленных объектов и вражеского тыла.

На место обнаружения выехали работники Центра управления в кризисных ситуациях. Они оградили местность и вывезли снаряд на полигон, где он был разминирован и уничтожен вместе с другими 3-мя другими боеприпасами.

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Фото: Пресс-служба МЧС Ленобласти