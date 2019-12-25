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Служащие ЗВО справились с атакой беспилотников на полигоне Кирилловский
Сегодня, 14:06
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Служащие ЗВО справились с атакой беспилотников на полигоне Кирилловский

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Цели помогли определить специалисты ПВО.

На полигоне Кирилловский в Ленинградской области состоялись очередные учения зенитной ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО. Об этом сообщило издание "Реквизит". 

Участники тренировки отразили нападение условного противника, который по легенде атаковал лагерь с помощью беспилотников. Цели были поражены с использованием ракетных комплексов "Тунгуска". Положение вражеских орудий определили специалисты ПВО по координатам. 

Кроме того, солдаты создали дымовую завесу с целью маскировки и перемещения. 

Ранее мы рассказали о том, что работу МФЦ Ленобласти будет регулировать система-"светофор".

Фото: Пресс-служба ЗВО 

Теги: ленинрадская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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