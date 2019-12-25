Работу МФЦ Ленобласти будет регулировать система-"светофор"

Она покажет жителям уровень загруженности выбранного филиала.

На сайте МФЦ Ленобласти появится функция просмотра загруженности отделений в реальном времени. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Нововведение упростит подачу и получение документов – это можно будет сделать, избежав длинных очередей. Достаточно зайти в раздел сайта "Выбрать МФЦ" и посмотреть на индикатор рядом с интересующим адресом.

Функция будет работать по принципу "светофора": красная отметка будет означать высокую загруженность, то есть, в очереди придется прождать от получаса. Оранжевый цвет будет говорить об ожидании от 21 до 30 минут, желтый – от 11 до 20 минут, и, наконец, зеленый – меньше 10 минут.

Отметим, что на данный момент в Ленинградской области функционируют 35 филиалов госуслуг и 5 офисов "МФЦ для бизнеса".

Ранее мы рассказали о том, что студентов в Ленобласти приглашают на конкурс с последующим трудоустройством.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области