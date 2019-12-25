Студентов в Ленобласти приглашают на конкурс с последующим трудоустройством

Организатором выступает местная администрация.

Правительство 47-ого региона объявило о начале ежегодного конкурса среди студентов вузов Петербурга и области. Победители получат шанс обрести работу в сфере государственной службы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Отметим, что мероприятие пройдёт в регионе уже 10-ый раз. В состав комиссии войдут руководители органов исполнительной власти.

Начальник управления государственной службы и кадров Ленинградской области Алевтина Симакова рассказала, что в прошлых конкурсах поучаствовали 275 студентов. Из них 177 вошли в кадровый резерв, а 96 – получили официальное трудоустройство. Уже 50 из них получили повышение, один человек стал замом начальника управления.

Особо подчеркну, что наша практика была отмечена на конкурсе Министерства труда. добавила Алевтина Симакова

Ранее мы рассказали о том, что предприятия Ленобласти получат выплаты за организацию общественных работ.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области