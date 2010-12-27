В Ленобласти 13 ноября потеплеет до +9 градусов

Днем температура воздуха по области составит +4...+9, ночью -1...+4.

В Ленобласти 13 ноября будет облачно, а в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер юго-восточный до 7-12 м/с. Днем воздух прогреется +4…+9, ночью столбик термометра упадет -1… +4 градусов по Цельсию. Атмосферное давление будет понижаться.

Утром и ночью на дорогах местами возможна гололедица. Водителей призывают проверить состояние шин на автомобилях и быть аккуратнее на проезжей части

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти может появиться мораторий на возведение опасных объектов.

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