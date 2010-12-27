В Ленобласти может появиться мораторий на возведение опасных объектов

Речь идет о производстве, которое считается чрезвычайно опасным.

Правительство Ленобласти собирается запретить строительство опасных промышленных объектов. Об этом пишет "Интерфакс".

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что администрация региона готова ввести мораторий в ближайшие 2-3 года. Он будет распространяться на предприятия I и II класса опасности. Региональные власти готовы провести ряд мероприятий, нацеленных на оценку воздействия объектов на окружающую среду.

В завершении Александр Дрозденко подчеркнул важность сохранения уникального природного потенциала региона для будущих поколений. Он добавил, что экономику необходимо развивать, но делать это нужно без ущерба окружающей среде.

Ранее Piter.TV сообщил, что за прошедшую неделю рыбаки Ленобласти нарушили закон на 193 тыс.рублей.

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