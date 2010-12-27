За прошедшую неделю рыбаки Ленобласти нарушили закон на 193 тыс.рублей

Специалисты выявили почти 40 административных правонарушений.

Рыбаки из Ленобласти заплатят штрафы на общую сумму 193 тыс. рублей. Граждан привлекли к ответственности за нарушение закона в области охраны водных биоресурсов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

В период с 4 по 10 ноября было выявлено 39 административных правонарушений. В результате у рыболовов изъяли 32 кг рыбы, 21 незаконное орудие лова и одно транспортное средство.

С 1 января 2020 года в России вступят в силу новые правила любительской рыбалки. Плата за рыбалку будет взиматься только на водоемах, где специально выращивается рыба. Кроме того, впервые на законодательном уровне запретят любительское рыболовство жаберными сетями, но это распространится не на все города.

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