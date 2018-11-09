Россиянам рассказали о новых правилах любительской рыбалки

Они вступят в силу 1 января 2020 года.

В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительской рыбалки. Закон вступит в силу 1 января 2020 года и утвердит право граждан на свободную и бесплатную рыбалку. Об этом пишет "Российская газета", ссылаясь на слова начальника управления контроля, надзора и рыбохраны Росрыболовства Виталия Молокова.

Так, с начала следующего года плата за рыбалку будет взыматься только на водоемах, где специально выращивается рыба. Кроме того, впервые на законодательном уровне запретят любительское рыболовство жаберными сетями. Исключение сделают для жителей Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где добыча рыбы является основным источником пропитания.

Также эксперт сообщил, что будут введены суточные нормы вылова рыбы, ограничат подводную охоту, запретят электроудочки и взрывчатку.

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