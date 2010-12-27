Обвиняемый в сексуальном насилии над малолетней девочкой предстанет перед судом.

В Ленобласти 13-летняя девочка родила ребенка от своего отчима-мигранта. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.

Следователи установили, что летом 2018 года 38-летний мигрант из Средней Азии находился в одной из деревень Гатчинского района. В период с июня по сентябрь он неоднократно совершал насильственные действия в отношении пострадавшей. В итоге девочка забеременела, и её отправили в перинатальный центр.

На данный момент девочка с ребенком находится под опекой отца, так как её мать злоупотребляет алкогольными напитками и ведет асоциальный образ жизни. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по 131-ой статье УК РФ (Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста) и 132-ой УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

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