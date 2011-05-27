В Ленобласти 10 человек скончались от COVID-19, 193 заболели

Это данные за прошедшие сутки.

За минувшие сутки в Ленобласти выявили 193 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом говорят данные оперативного штаба "Стопкоронавирус.рф". В целом по России за день заразился еще 14 861 человек.

Еще 10 человек проиграли борьбу с вирусом и ушли из жизни, 127 пациентов выздоровели. Всего с начала пандемии в Ленобласти заболели 33 403 человека, умерли 497 пациентов, поправились 30 260 человек.

В Ленобласть с декабря поступило более 48 тысяч комплектов вакцины от коронавируса.

Фото: Piter.TV