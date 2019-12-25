В Ленобласть поступили 42 дозы отечественной вакцины от коронавируса

Первую партию направят в больницы.

Во вторник, 15 сентября, на склад "Ленфарм" были доставлены первые образцы российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник-V". Всего в 47-ой регион направлено 42 дозы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Партия будет направлена в одну из областных больниц. Отметим, что препарат необходимо перевозить и хранить в особых условиях – только при температуре до -18 градусов.

В ближайшее время будет проведена логистическая отработка передачи следующих партий вакцины.

Ранее мы рассказали о том, что новые случаи коронавируса зафиксированы в 12 районах Ленобласти.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области