В Ленобласть поступили 42 дозы отечественной вакцины от коронавируса

Во вторник, 15 сентября, на склад "Ленфарм" были доставлены первые образцы российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник-V". Всего в 47-ой регион направлено 42 дозы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.
Партия будет направлена в одну из областных больниц. Отметим, что препарат необходимо перевозить и хранить в особых условиях – только при температуре до -18 градусов.
В ближайшее время будет проведена логистическая отработка передачи следующих партий вакцины.
Ранее мы рассказали о том, что новые случаи коронавируса зафиксированы в 12 районах Ленобласти.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все