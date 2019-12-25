Новые случаи коронавируса зафиксированы в 12 районах Ленобласти

В список зараженных попали жители 26-ти населенных пунктов.

По состоянию на вторник, 15 сентября, в 26 населенных пунктах 12 районов Ленинградской области были зафиксированы новые случаи COVID-19. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее количество зараженных насчитывается во Всеволожском районе. Так, тест показал положительный результат у жителей Бокситогорска, Волхова, Всеволожска, Кудрово, Янино-1, Янино-2, Сертолово, Ваганово, поселка имени Свердлова, Павлово, Выборга, Перово, Светогорска, Приморска, Токарево, Кобралово, Сиверского, Вырицы, Кингисеппа, Киришей, Шлиссельбурга, Мги, Аннино, Луги, Винниц, Тихвина.

Ранее мы рассказали о том, что пссажир автобуса из Петербурга "привез" коронавирус в Финляндию.

Фото: Piter.TV