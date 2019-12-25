В Ленобласть постепенно приходит весенняя погода

Синоптики обещают потепление до +12 градусов.

Во вторник, 21 апреля, в Ленинградской области ожидается рост дневной температуры до +12 градусов и небольшой дождь. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ночью температура по-прежнему будет низкой – от -2 до +3 градусов, возможно образование гололедицы. Ожидается, что ветер сохранит северное и северо-западное направление с порывами 4-9 м/с днем и 2-7 м/с ночью.

Атмосферное давление будет незначительно повышаться.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти за нарушение самоизоляции оштрафовали почти 250 человек.

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