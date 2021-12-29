В Ленобласть пытались провезти зараженную муку из Финляндии

Перед дальнейшей транспортировкой качество товара решили проверить.

В Ленобласть не пустили из Финляндии 100 кг пшеничной муки. Исследование показало, что продукт заражен. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.

Муку перевозили через пограничный пункт в Торфяновке. Она предназначалась обществу с ограниченной ответственностью из Петербурга.

Для контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки инспекторы отобрали пробы для проведения лабораторных исследований. Как оказалось, мука заражена возбудителями картофельной болезни хлеба. Таким образом, информация в документах не соответствует действительности.

Ранее Piter.TV писал о том, что в порту Петербурга приостановили перемещение 27 тонн аргентинского жира.

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