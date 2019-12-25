В Ленобласть доставили миллион медицинских масок
В понедельник, 20 апреля, в Ленобласть поставили первую партию масок для медиков и волонтеров региона. Об этом сообщил telegram-канал "Тайны Ленинградского двора".
Средства индивидуальной защиты распределят по складам завода "Ленфарм". Помимо добровольцев и врачей, медицинские маски также выдадут в пользование организациям, провожающим работу во время эпидемии.
Вторая партия средств защиты будет состоять из 5 миллионов масок.
Ранее мы сообщали о том, что "Теплосеть" Ленобласти работает в усиленном режиме.
Фото: Telegram / Leningrad_guide
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