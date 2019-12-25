Следующая партия будет еще больше.

В Ленобласть доставили миллион медицинских масок

В понедельник, 20 апреля, в Ленобласть поставили первую партию масок для медиков и волонтеров региона. Об этом сообщил telegram-канал "Тайны Ленинградского двора".

Средства индивидуальной защиты распределят по складам завода "Ленфарм". Помимо добровольцев и врачей, медицинские маски также выдадут в пользование организациям, провожающим работу во время эпидемии.

Вторая партия средств защиты будет состоять из 5 миллионов масок.

Ранее мы сообщали о том, что "Теплосеть" Ленобласти работает в усиленном режиме.

Фото: Telegram / Leningrad_guide

