В Ленобласти объявлено очередное штормовое предупреждение

К вечеру в регионе снова будет +30 градусов тепла.

Синоптики предупредили об очередном погодном сюрпризе на территории 47-ого региона. Днем 19 мая возможно возникновение грозы, порывистого ветра. Месами возможен град. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Осадки продлятся примерно до 5 вечера с порывами ветра до 15 м/с. При этом, к 18:00 погода вернется к прежним показателям. Вечерняя жара составит +30 градусов.

Ранее мы рассказали о том, что петербургские спасатели назвали три самых опасных места при грозе.

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