В Ленинградском зоопарке выбрали имя для малыша-капуцина

Самца назвали Джованни.

В воскресенье, 25 октября, стало известно о том, что петербуржцы выбрали имя для малыша-капуцина из Ленинградского зоопарка. Об этом сообщается на страничке зоопарка в Instagram.

Малыш родился 29 июля. Однако ранее сотрудники зоопарка не могли узнать пол детеныша. Спустя некоторое время оказалось, что это мальчик. В итоге сотрудники Ленинградского зоопарка запустили конкурс среди горожан. Петербуржцам предлагалось выбрать имя для малыша.

С 13 по 21 октября посетители могли предложить свой вариант имени, опустив его в специальный ящик для голосования. Мы просили, чтобы имя детеныша гармонично сочеталось с именами всех членов семьи – Рикардо, Бланки, Веты и Франчески. пресс-служба Ленинградского зоопарка.

По итогам голосования малыша назвали Джованни.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье на Петербург окажет влияние малоактивный атмосферный фронт.

Видео:spbzoopark/instagram