В Ленинградском зоопарке сурки губернатора Ленобласти Дрозденко вышли из зимней спячки

В Ленинградском зоопарке после зимней спячки проснулись три степных сурка Ижорик, Отрада и Августина. Об этом сообщают модераторы группа ВКонтакте "Ленинградский зоопарк".
Всю зиму Ижорик и Августина проспали в своём домике, вход в который тщательно перекрыли сеном, а сурок по кличке Отрада переждала холода в отделе контактных животных.
Говорится в сообщении группы
Так как в России весна наступает значительно позже, подаренные сурки не проснулись в День сурка (2 февраля). Работники зоопарка не стали будить своих подопечных.
Также в группе были опубликованы фотографии первого выхода зверьков из своих норок. Животные еще не полностью выбрались из домиков, а пару недель будут привыкать бодрствованию. В скором времени, как обещают администраторы группа, гости зоопарка в Петербурге смогут вновь увидеть сурков после долгой спячки.
Напомним, что летом 2017 года администрация Ленинградской области преподнесла подарок зоопарку Петербурга – трех степных сурков (двух самочек и самца), им дали имена Ижорик, Отрада и Августина.
Фото: группа ВКонтакте / Ленинградский зоопарк