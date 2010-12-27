В Ленинградском зоопарке сурки губернатора Ленобласти Дрозденко вышли из зимней спячки

В Сети опубликован уникальный момент выхода сурков из спячки в Ленинградском зоопарке.

В Ленинградском зоопарке после зимней спячки проснулись три степных сурка Ижорик, Отрада и Августина. Об этом сообщают модераторы группа ВКонтакте "Ленинградский зоопарк".

Всю зиму Ижорик и Августина проспали в своём домике, вход в который тщательно перекрыли сеном, а сурок по кличке Отрада переждала холода в отделе контактных животных. Говорится в сообщении группы

Так как в России весна наступает значительно позже, подаренные сурки не проснулись в День сурка (2 февраля). Работники зоопарка не стали будить своих подопечных.

Также в группе были опубликованы фотографии первого выхода зверьков из своих норок. Животные еще не полностью выбрались из домиков, а пару недель будут привыкать бодрствованию. В скором времени, как обещают администраторы группа, гости зоопарка в Петербурге смогут вновь увидеть сурков после долгой спячки.

Напомним, что летом 2017 года администрация Ленинградской области преподнесла подарок зоопарку Петербурга – трех степных сурков (двух самочек и самца), им дали имена Ижорик, Отрада и Августина.

Фото: группа ВКонтакте / Ленинградский зоопарк