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Вчера, 16:21
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В Ленинградском зоопарке не будут будить грызунов на День сурка

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Сурки Петербурга могут спать спокойно: их не станут будить до весны.

Как сообщают представители “Ленинградского зоопарка”, местные суслики не будут разбужены на время празднования Дня сурка. Животные самостоятельно выйдут из спячки в положенное для этого время: весной. По мнению специалистов, грызунам не стоит мешать, ведь это может отразиться на будущем потомстве зверьков. Зоологи надеются, что прибавление можно ждать уже в этом году.
 
 
Также отмечается, что сурки проснутся не на время календарной весны, а в период наступления благоприятных климатических погодных условий.
 
 
Напомним, что праздник День сурка отмечается по всему миру 2 февраля. Грызунов зоопарку: двух девочку и одного самца подарил губернатор Ленобласти. 
 
 
Видео: YouTube
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Теги: грызуны , день сурка , ленинградский зоопарк , сурки
Категории: Новости СПб

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