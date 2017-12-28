В Ленинградском зоопарке не будут будить грызунов на День сурка

Сурки Петербурга могут спать спокойно: их не станут будить до весны.

Как сообщают представители “Ленинградского зоопарка”, местные суслики не будут разбужены на время празднования Дня сурка. Животные самостоятельно выйдут из спячки в положенное для этого время: весной. По мнению специалистов, грызунам не стоит мешать, ведь это может отразиться на будущем потомстве зверьков. Зоологи надеются, что прибавление можно ждать уже в этом году.

Также отмечается, что сурки проснутся не на время календарной весны, а в период наступления благоприятных климатических погодных условий.

Напомним, что праздник День сурка отмечается по всему миру 2 февраля. Грызунов зоопарку: двух девочку и одного самца подарил губернатор Ленобласти.

Видео: YouTube